"Трудные решения": В Пентагоне заявили, что ВСУ покидают позиции из-за отсутствия помощи от США
Пентагон: Киев принимает тяжёлые решения об отводе войск, не имея помощи от США
Украина должна принимать тяжёлые стратегические решения об отводе сил из определённых районов, для того чтобы укрепить оборонительные линии по причине отсутствия помощи от США. Об этом заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
"Мы знаем, что Украина сейчас вынуждена принимать стратегические решения об отводе войск из определённых районов, чтобы укрепить свои оборонительные линии. Это действительно трудные, жёсткие решения, которые им приходится принимать, потому что мы не можем предоставить им необходимые системы, потому что у нас нет разрешения Конгресса", — пояснила Сингх.
Ранее Минобороны заявляло, что на Южно-Донецком направлении украинская армия потеряла 120 бойцов и три автомобиля. В результате успешного наступления ВС РФ удалось освободить населённый пункт Мирное Запорожской области и отразить контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ у Водяного. 21 марта также стало известно, что российские войска взяли Тоненькое и ж/д станцию Алебастровая на Авдеевском направлении.
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