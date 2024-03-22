"Нет предложения": Дизайнеров призвали создать механизм для развития модной индустрии в России

Член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ответил стилисту Владу Лисовцу, который ранее заявлял, что в РФ нет проблем с модной одеждой больших размеров, а есть негативные моменты, связанные с набором лишнего веса. Народный избранник в беседе с Life.ru сообщил, что в настоящее время наблюдается перекос в экономике продаж и наличии предложения, а не отсутствие тех, кто предпочитает здоровый образ жизни (ЗОЖ).

"Уважаемый стилист, который придерживается призывов к ЗОЖ, конечно, молодец, в этом плане с ним никто не спорит. Однако всё-таки, если человек 44-го размера, не равно здоров. Я, правда, не следил за его творчеством, но заочно уважаю его как профессионала своего дела, но он явно не мыслит с точки зрения народа и экономики сектора лёгкой промышленности в целом", — заявил собеседник Life.ru.

По словам парламентария, вся одежда, которая сейчас продаётся в России, в основном стоит дорого. Купить её себе могут позволить взрослые дамы, многие из которых не 44-го размера, который по каким-то непонятным причинам заявлен как ходовой. Депутат отметил, что в магазинах очень сложно найти вещи 50–52-го размера, для крупных высоких мужчин то же самое.

"При чём здесь лишний вес и ЗОЖ? Есть покупатели, но нет предложения для них. Кроме того, дорогие вещи маленьких размеров, которые шьются и завозятся из-за границы, ни школьницы, ни студенты себе не купят, так как они дорогие. А для взрослых, которые могут себе купить вещи подороже, их просто нет. Поэтому налицо перекос в экономике продаж и наличии предложения, а не отсутствие зожников", — считает Говырин.