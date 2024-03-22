"Мы стоим на краю пропасти": Элитные подразделения ВСУ обвинили Зеленского в грядущей катастрофе

Бойцы элитных подразделений ВСУ обвиняют киевский режим в будущих неудачах на фронте, следует из слитой переписки в одном из телеграм-чатов. Военнослужащие откровенно стебутся над командованием, которое набирает новые бригады из "алкашей", и намекают, что главнокомандующий Александр Сырский может быть нечист на руку.

"[Министр обороны России Сергей] Шойгу завтра позвонит Сырскому и скажет: "Сырский, сдавайся, тебе не победить". А Сырский скажет: "Русские не сдаются". [И] десять штурмовых бригад, новосформированных из алкашей, пойдут штурмовать Токмак (город в Запорожской области. — Прим. Life.ru)", — приводит разговор бойцов РИА "Новости".

По словам военнослужащих, из армии уволили "самых адекватных", и теперь у страны, по их мнению, недостаточно украинское руководство. Так, Сырский — "кацап", министр обороны Рустем Умеров — "чурка", а Владимир Зеленский — "жид".

А другой участник чата подметил, что армия тем временем находится "на краю пропасти": старый личный состав сменяется менее качественным, все, в том числе офицеры, — "полная шляпа", а на фронте наблюдается острая нехватка снарядов, адекватных генералов, а также нормальных позиций и окопов.

"Умеров, Зеленский, Сырский — эти парни вас доведут до "победы". Ни одного украинца среди них нет. Я и ещё несколько ребят в этой группе пытаются сказать немногим… Мы стоим на краю пропасти. Нужно принять решение. Пусть каждый принимает решение, будет ли он мясом Сырского и какое место он займёт в катастрофе, которая приближается. Мы пытаемся сориентировать, что приближается огромная катастрофа для нас", — добавил боец.