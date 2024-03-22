Задержан петербуржец, на вписке у которого умерла восьмиклассница

Напомним, что школьница и её подруга познакомились в Сети с 35-летним мужчиной, после чего приехали к нему домой. Подростки находились в пьяном состоянии. В какой-то момент одной из девочек стало плохо. Мужчина в это время продолжал общаться с её подругой. Через какое-то время он решил проверить, как себя чувствует девочка, но несовершеннолетняя уже скончалась.