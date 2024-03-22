Задержан петербуржец, на вписке у которого умерла восьмиклассница
"Фонтанка": В Петербурге задержали мужчину, у которого на вписке умерла девочка
В Санкт-Петербурге полицейские возбудили уголовное дело после того, как восьмиклассница умерла на вписке. Об этом сообщает "Фонтанка".
По данным журналистов, 35-летний хозяин квартиры получил статус подозреваемого и задержан. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
Напомним, что школьница и её подруга познакомились в Сети с 35-летним мужчиной, после чего приехали к нему домой. Подростки находились в пьяном состоянии. В какой-то момент одной из девочек стало плохо. Мужчина в это время продолжал общаться с её подругой. Через какое-то время он решил проверить, как себя чувствует девочка, но несовершеннолетняя уже скончалась.
А ранее Life.ru рассказывал, что на Урале подростка нашли мёртвым на вечеринке у знакомой девушки. Парень пил энергетики и вдыхал пары газа, из-за чего потерял сознание. Медикам осталось лишь констатировать смерть.
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