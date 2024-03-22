Врач дал 3 совета, как до лета успеть избавиться от пивного живота
Врач Умнов: Чтобы избавиться от живота, нужно ужинать за 3 часа до сна
Чтобы избавиться от живота, нужно ввести в жизнь физкультуру и спорт. Обложка © Freepik.com/wayhomestudio
До лета осталась пара месяцев, и многие уже задумываются о том, чтобы начать приводить себя в форму. И здесь возникает вопрос: как избавиться от так называемого пивного живота? Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с Life.ru дал три совета, которые помогут прийти в форму любителям пенного напитка.
Основной причиной возникновения пивного живота у мужчин считается избыточное поступление углеводов из пенистого продукта (пиво очень калорийно) и закусок, а также нарушение гормонального баланса (избыток эстрогенов, вызывающих разрастание подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки). Также употребление пива приводит к чрезмерному расслаблению организма, из-за чего понижается двигательная активность (вместо бега по дорожке ходьба от холодильника до дивана).
Первый совет, который поможет избавиться от пивного живота: вам необходимо скорректировать время приёма пищи и рацион. Умнов рекомендует питаться четыре-пять раз в день небольшими порциями, тщательно пережёвывать пищу и выходить из-за стола с небольшим чувством голода. При этом ужинать нужно за три часа до отхода ко сну. Еда должна быть приготовлена на пару, в духовке или сварена в кастрюле. Стоит перейти на нежирные сорта рыбы и мяса (треска, индейка, курица), кисломолочные продукты, овощи. А отказаться врач советует от жирной, жареной, копчёной, чересчур солёной пищи. Для улучшения метаболизма также нужно пить два литра негазированной воды в день.
Второй совет: полностью отказаться как от пива, так и от любого другого спиртного напитка.
Третий совет: займитесь физкультурой. Даже без использования тренажёров можно уменьшить живот, делая упражнения на пресс. Разным людям могут подойти разные виды физнагрузки: бег, велосипед, плавание, силовые тренажёры. Благодаря упражнениям помимо постепенного исчезновения живота человек станет выносливей из-за укрепления сердечно-сосудистой, дыхательной систем и опорно-двигательного аппарата, подчеркнул Умнов.
Готовь сани летом, а тело к пляжу — зимой. Если вы сейчас начнёте борьбу за стройную фигуру, то как раз к отпускному сезону сможете быть во всеоружии. Читайте на Life.ru топ-6 продуктов, от которых нужно отказаться прямо сейчас, чтобы быть в форме летом.