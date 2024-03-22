Врач дал 3 совета, как до лета успеть избавиться от пивного живота Врач Умнов: Чтобы избавиться от живота, нужно ужинать за 3 часа до сна 22 марта, 11:16 Чтобы избавиться от живота, нужно ввести в жизнь физкультуру и спорт. Обложка © Freepik.com/wayhomestudio

До лета осталась пара месяцев, и многие уже задумываются о том, чтобы начать приводить себя в форму. И здесь возникает вопрос: как избавиться от так называемого пивного живота? Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с Life.ru дал три совета, которые помогут прийти в форму любителям пенного напитка.

Основной причиной возникновения пивного живота у мужчин считается избыточное поступление углеводов из пенистого продукта (пиво очень калорийно) и закусок, а также нарушение гормонального баланса (избыток эстрогенов, вызывающих разрастание подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки). Также употребление пива приводит к чрезмерному расслаблению организма, из-за чего понижается двигательная активность (вместо бега по дорожке ходьба от холодильника до дивана). Александр Умнов Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения

Первый совет, который поможет избавиться от пивного живота: вам необходимо скорректировать время приёма пищи и рацион. Умнов рекомендует питаться четыре-пять раз в день небольшими порциями, тщательно пережёвывать пищу и выходить из-за стола с небольшим чувством голода. При этом ужинать нужно за три часа до отхода ко сну. Еда должна быть приготовлена на пару, в духовке или сварена в кастрюле. Стоит перейти на нежирные сорта рыбы и мяса (треска, индейка, курица), кисломолочные продукты, овощи. А отказаться врач советует от жирной, жареной, копчёной, чересчур солёной пищи. Для улучшения метаболизма также нужно пить два литра негазированной воды в день.

Второй совет: полностью отказаться как от пива, так и от любого другого спиртного напитка.

Третий совет: займитесь физкультурой. Даже без использования тренажёров можно уменьшить живот, делая упражнения на пресс. Разным людям могут подойти разные виды физнагрузки: бег, велосипед, плавание, силовые тренажёры. Благодаря упражнениям помимо постепенного исчезновения живота человек станет выносливей из-за укрепления сердечно-сосудистой, дыхательной систем и опорно-двигательного аппарата, подчеркнул Умнов.

Готовь сани летом, а тело к пляжу — зимой. Если вы сейчас начнёте борьбу за стройную фигуру, то как раз к отпускному сезону сможете быть во всеоружии. Читайте на Life.ru топ-6 продуктов, от которых нужно отказаться прямо сейчас, чтобы быть в форме летом.