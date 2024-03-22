ВСУ обстреляли подстанцию в ЛНР, более 52 тысяч абонентов остались без света

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали подстанцию в районе города Первомайска Луганской Народной Республики (ЛНР). Более 52 тысяч человек остались без электричества, сообщили в пресс-службе Правительства ЛНР.

"ВСУ обстреляли одну из подстанций в районе Первомайска. В результате без энергоснабжения осталось более 52 тыс. абонентов. <…> Частично обесточены абоненты в городах Ирмино, Стаханов, Первомайск, Кировск", — указано в сообщении.