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22 марта, 11:21

ВСУ обстреляли подстанцию в ЛНР, более 52 тысяч абонентов остались без света

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали подстанцию в районе города Первомайска Луганской Народной Республики (ЛНР). Более 52 тысяч человек остались без электричества, сообщили в пресс-службе Правительства ЛНР.

"ВСУ обстреляли одну из подстанций в районе Первомайска. В результате без энергоснабжения осталось более 52 тыс. абонентов. <…> Частично обесточены абоненты в городах Ирмино, Стаханов, Первомайск, Кировск", указано в сообщении.

Вместе с тем уточняется, что полностью без электричества оказались абоненты населённых пунктов Голубовское, Борщеватое, Берёзовское, Горское, Золотое и Золотое-5.

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А ранее Life.ru рассказывал, что 21 марта ВСУ обстреляли дронами центральную районную больницу и заправку в Каховке Херсонской области. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В тот же день украинские войска нанесли артиллерийский удар по рейсовому автобусу с пассажирами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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