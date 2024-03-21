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21 марта, 13:51

ВСУ обстреляли рейсовый автобус с пассажирами в Каховке

ВСУ обстреляли рейсовый автобус с пассажирами в Каховке. Фото © Telegram / Андрей Алексеенко

ВСУ обстреляли рейсовый автобус с пассажирами в Каховке. Фото © Telegram / Андрей Алексеенко

ВСУ нанесли артиллерийский удар по рейсовому автобусу с пассажирами в Каховке Херсонской области. В результате ранения получил 78-летний мужчина, он госпитализирован. Об этом сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко.

"ЧП произошло прямо у остановки "Райбольница". В автобусе находились водитель, кондуктор и шесть пассажиров. В результате взрыва снаряда множественные осколочные ранения получил 78-летний мужчина", написал он в телеграм-канале.

ВСУ обстреляли рейсовый автобус с пассажирами в Каховке. Фото © Telegram / Андрей Алексеенко

ВСУ обстреляли рейсовый автобус с пассажирами в Каховке. Фото © Telegram / Андрей Алексеенко

Как уточнил губернатор Херсонской области Сальдо, пострадавший госпитализирован с ранениями ног средней тяжести. Кроме того, в центре Каховки обстрелом повреждён УАЗ электросетей, работники не пострадали.

Выбитые стёкла и везде осколки: Появилось видео повреждённой "Белгород-арены" после обстрела ВСУ
Выбитые стёкла и везде осколки: Появилось видео повреждённой "Белгород-арены" после обстрела ВСУ

А утром 21 марта ВСУ обстреляли Белгород. В результате повреждены две многоэтажки и "Белгород-арена", пострадало пять человек. В Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО сбили в небе над областью десять реактивных снарядов чешской РСЗО RM-70 Vampire.

Александра Вишнякова
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