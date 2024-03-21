ВСУ нанесли артиллерийский удар по рейсовому автобусу с пассажирами в Каховке Херсонской области. В результате ранения получил 78-летний мужчина, он госпитализирован. Об этом сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко.

"ЧП произошло прямо у остановки "Райбольница". В автобусе находились водитель, кондуктор и шесть пассажиров. В результате взрыва снаряда множественные осколочные ранения получил 78-летний мужчина", — написал он в телеграм-канале.

ВСУ обстреляли рейсовый автобус с пассажирами в Каховке. Фото © Telegram / Андрей Алексеенко