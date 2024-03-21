ВСУ обстреляли рейсовый автобус с пассажирами в Каховке
ВСУ нанесли артиллерийский удар по рейсовому автобусу с пассажирами в Каховке Херсонской области. В результате ранения получил 78-летний мужчина, он госпитализирован. Об этом сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко.
"ЧП произошло прямо у остановки "Райбольница". В автобусе находились водитель, кондуктор и шесть пассажиров. В результате взрыва снаряда множественные осколочные ранения получил 78-летний мужчина", — написал он в телеграм-канале.
Как уточнил губернатор Херсонской области Сальдо, пострадавший госпитализирован с ранениями ног средней тяжести. Кроме того, в центре Каховки обстрелом повреждён УАЗ электросетей, работники не пострадали.
А утром 21 марта ВСУ обстреляли Белгород. В результате повреждены две многоэтажки и "Белгород-арена", пострадало пять человек. В Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО сбили в небе над областью десять реактивных снарядов чешской РСЗО RM-70 Vampire.