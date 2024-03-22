Путин обсудил с Совбезом меры по борьбе с распространением идей неонацизма
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности в пятницу, 22 марта, предложил обсудить меры по борьбе с распространением идей неонацизма. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"В качестве первого вопроса рассмотрим меры по борьбе с распространением идей неонацизма. Мы отдаём себе отчёт, что это такое, насколько это важно в контексте сегодняшних событий. Давайте начнём работать. Прошу вас, у нас два докладчика", — сказал глава государства, открывая по видеосвязи совещание.
В совещании, в частности, принимают участие министр обороны Сергей Шойгу, глава кабмина Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, а также министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Ранее Путин заявил, что на Украине неонацистов используют как инструмент в борьбе с Россией. Также глава государства призвал мировое сообщество к выстраиванию антинацистской пропаганды. Сегодня во многих странах звучит лейтмотив об исключительности какого-либо народа перед другими, а именно с этого, по словам главы государства, и начинался нацизм.
TACC / Павел Быркин