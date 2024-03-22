Путин обсудил с Совбезом меры по борьбе с распространением идей неонацизма

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности в пятницу, 22 марта, предложил обсудить меры по борьбе с распространением идей неонацизма. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В качестве первого вопроса рассмотрим меры по борьбе с распространением идей неонацизма. Мы отдаём себе отчёт, что это такое, насколько это важно в контексте сегодняшних событий. Давайте начнём работать. Прошу вас, у нас два докладчика", — сказал глава государства, открывая по видеосвязи совещание.