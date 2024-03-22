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22 марта, 11:47

Путин обсудил с Совбезом меры по борьбе с распространением идей неонацизма

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности в пятницу, 22 марта, предложил обсудить меры по борьбе с распространением идей неонацизма. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"В качестве первого вопроса рассмотрим меры по борьбе с распространением идей неонацизма. Мы отдаём себе отчёт, что это такое, насколько это важно в контексте сегодняшних событий. Давайте начнём работать. Прошу вас, у нас два докладчика", — сказал глава государства, открывая по видеосвязи совещание.

В совещании, в частности, принимают участие министр обороны Сергей Шойгу, глава кабмина Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, а также министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Путин исключил сочувствие к нацистам когда-либо в России
Путин исключил сочувствие к нацистам когда-либо в России

Ранее Путин заявил, что на Украине неонацистов используют как инструмент в борьбе с Россией. Также глава государства призвал мировое сообщество к выстраиванию антинацистской пропаганды. Сегодня во многих странах звучит лейтмотив об исключительности какого-либо народа перед другими, а именно с этого, по словам главы государства, и начинался нацизм.

Обложка ©

TACC / Павел Быркин

Наталья Исакова
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