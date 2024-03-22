ЦБ выступил за завершение летом программы льготной ипотеки на новостройки
Набиуллина: Банк России выступает за сворачивание программы льготной ипотеки
Банк России выступает за сворачивание программы льготной ипотеки на новостройки летом текущего года. При этом адресные программы, включая семейную ипотеку, ЦБ поддерживает. Соответствующее заявление сделала глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Что касается льготной ипотеки — наша позиция, что широкая безадресная программа должна исчерпать своё действие летом и не возобновляться. А адресные программы, в том числе семейную ипотеку, мы всегда поддерживали", — сказала она в ходе пресс-конференции.
Набиуллина отметила, что решение по данному вопросу остаётся за правительством страны.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил продлить программу льготной семейной ипотеки до 2030 года, сохранив её базовые параметры, — ставка кредита останется на уровне в 6%. Также глава государства распорядился продлить выплату в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребёнка.
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