ЦБ выступил за завершение летом программы льготной ипотеки на новостройки

Банк России выступает за сворачивание программы льготной ипотеки на новостройки летом текущего года. При этом адресные программы, включая семейную ипотеку, ЦБ поддерживает. Соответствующее заявление сделала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Что касается льготной ипотеки — наша позиция, что широкая безадресная программа должна исчерпать своё действие летом и не возобновляться. А адресные программы, в том числе семейную ипотеку, мы всегда поддерживали", — сказала она в ходе пресс-конференции.