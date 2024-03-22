СМИ сообщили, что Франция угрожала Украине из-за перечня "спонсоров войны"
EUobserver: Париж угрожал Киеву остановкой помощи из-за списка "спонсоров войны"
Париж угрожал Киеву заблокировать дальнейшие транши помощи ЕС и задержать введение новых санкций против РФ из-за существования списка "спонсоров войны". Об этом сообщает портал EUobserver со ссылкой на источники.
"Украинские власти давно обсуждают, как поступить с этим списком, начиная с первой блокировки санкционных пакетов ЕС [Венгрией и Грецией]", — указано в статье.
По информации издания, Китай в свою очередь планировал ограничить импорт украинских продовольственных товаров в том случае, если Киев сохранит этот список. Уточняется, что на текущий момент в него внесены 18 компаний ЕС и 14 китайских компаний.
А ранее Life.ru писал, что украинские власти решили отказаться от списка компаний, которые Киев нарекал "международными спонсорами войны". Данный перечень публиковался на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Незалежной. По сведениям агентства Reuters, в Киеве отказались от ведения перечня из-за давления со стороны Франции и КНР. Авторы материала считают, что решение Киева пойти на уступки говорит о трудностях с сохранением международной поддержки.
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