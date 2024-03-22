СМИ сообщили, что Франция угрожала Украине из-за перечня "спонсоров войны"

Париж угрожал Киеву заблокировать дальнейшие транши помощи ЕС и задержать введение новых санкций против РФ из-за существования списка "спонсоров войны". Об этом сообщает портал EUobserver со ссылкой на источники.

"Украинские власти давно обсуждают, как поступить с этим списком, начиная с первой блокировки санкционных пакетов ЕС [Венгрией и Грецией]", — указано в статье.

По информации издания, Китай в свою очередь планировал ограничить импорт украинских продовольственных товаров в том случае, если Киев сохранит этот список. Уточняется, что на текущий момент в него внесены 18 компаний ЕС и 14 китайских компаний.