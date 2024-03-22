Запад расписался в бессилии перед крахом украинской системы ПВО

Запад оказался не в силах помочь Украине с нехваткой средств ПВО для перехвата российских ракет. Об этом заявил в эфире французского телеканала LCI бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Жан-Поль Паломерос.

По его мнению, изначально решить проблему дефицита было по силам только Соединённым Штатам, так как Европа физически не способна производить вооружения подобного типа в краткие сроки. Однако момент оказался упущен, констатировал Паломерос.

"Украина сталкивается с нехваткой средств ПВО вот уже несколько месяцев — и с каждым разом перехватывает российские ракеты всё менее успешно", — резюмировал бывший натовский функционер.