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22 марта, 14:34

Запад расписался в бессилии перед крахом украинской системы ПВО

LCI: Запад не смог покрыть дефицит средств противовоздушной обороны на Украине

Запад оказался не в силах помочь Украине с нехваткой средств ПВО для перехвата российских ракет. Об этом заявил в эфире французского телеканала LCI бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Жан-Поль Паломерос.

По его мнению, изначально решить проблему дефицита было по силам только Соединённым Штатам, так как Европа физически не способна производить вооружения подобного типа в краткие сроки. Однако момент оказался упущен, констатировал Паломерос.

"Украина сталкивается с нехваткой средств ПВО вот уже несколько месяцев — и с каждым разом перехватывает российские ракеты всё менее успешно", — резюмировал бывший натовский функционер.

Запас ракет для систем ПВО на Украине приблизился к критическому
Запас ракет для систем ПВО на Украине приблизился к критическому

Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что к концу месяца у Украины закончатся ракеты для ПВО и под угрозой атаки может оказаться каждый город. А ранее бывший разведчик США Скотт Риттер объяснил, почему ВСУ не смогут остановить Российскую армию. По его словам, в настоящее время украинские войска находятся в состоянии коллапса и упадка.

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Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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