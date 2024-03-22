"Союз МС-25" с россиянином, белоруской и американкой запустят на МКС по двухсуточной схеме

Госкомиссия приняла решение провести пуск ракеты "Союз 2.1а" с кораблём "Союз МС-25" и тремя космонавтами в резервную дату — 23 марта. Об этом сообщили в "Роскосмосе". Там также подтвердили, что полёт к Международной космической станции займёт около 50 часов, а не три часа, как было запланировано в случае пуска в четверг, 21 марта.

Напомним, изначально запуск "Союза" должен был состояться на Байконуре 21 марта, но пуск был отменён за 20 секунд до старта ракеты-носителя. По данным NASA, это случилось из-за того, что двигатели ракеты не включились в положенное время. На борту находились российский космонавт Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская, а также американка Трейси Дайсон. Для Василевской и Новицкого был запланирован короткий полёт, после которого они должны были вернуться на Землю на корабле "Союз МС-24". А их коллега из NASA должна была остаться на станции до сентября, после чего вернуться на Землю вместе с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на "Союзе МС-25".