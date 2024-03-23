Чувашских чиновников осудили за позорную "отмену" бабушек и дедушек в Чувашии

Попытки властей Чебоксар штрафовать за оставление детей с бабушками и дедушками бьют по традиционным ценностям, считает обозреватель "Царьграда" Юрий Пронько. По его оценке, эта скандальная ситуация указывает на проблемы в системе муниципального управления.

"Можно сколько угодно уговаривать граждан рожать детей, можно рассказывать про успехи и достижения. Однако, если чиновники готовы штрафовать за то, что детей помогают воспитывать бабушки и дедушки, а после позорно отзывать своё же неадекватное письмо, к сожалению, ни о какой уверенности в завтрашнем дне не приходится говорить", — высказался журналист.