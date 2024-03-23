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23 марта, 12:21

Чувашских чиновников осудили за позорную "отмену" бабушек и дедушек в Чувашии

Обозреватель Пронько осудил попытки штрафовать за оставление детей с бабушками

Попытки властей Чебоксар штрафовать за оставление детей с бабушками и дедушками бьют по традиционным ценностям, считает обозреватель "Царьграда" Юрий Пронько. По его оценке, эта скандальная ситуация указывает на проблемы в системе муниципального управления.

"Можно сколько угодно уговаривать граждан рожать детей, можно рассказывать про успехи и достижения. Однако, если чиновники готовы штрафовать за то, что детей помогают воспитывать бабушки и дедушки, а после позорно отзывать своё же неадекватное письмо, к сожалению, ни о какой уверенности в завтрашнем дне не приходится говорить", — высказался журналист.

Более того, Пронько заявил, что такие ситуации происходили и ранее. Например, скандал с экс-главой Департамента молодёжной политики Правительства Свердловской области Ольги Глацких, заявившей детям, что "государство не просило" их рожать.

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Ранее в Чувашии предложили штрафовать родителей, которые оставляют детей на бабушек и дедушек. Там заявили, что такие родители не исполняют обязанности по воспитанию. Жители региона отправили жалобу депутату Ирине Филатовой. В итоге из-за свалившегося на властей негодования они отменили штрафы.

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Unsplash

Каринэ Гевондян
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