Чувашских чиновников осудили за позорную "отмену" бабушек и дедушек в Чувашии
Обозреватель Пронько осудил попытки штрафовать за оставление детей с бабушками
Попытки властей Чебоксар штрафовать за оставление детей с бабушками и дедушками бьют по традиционным ценностям, считает обозреватель "Царьграда" Юрий Пронько. По его оценке, эта скандальная ситуация указывает на проблемы в системе муниципального управления.
"Можно сколько угодно уговаривать граждан рожать детей, можно рассказывать про успехи и достижения. Однако, если чиновники готовы штрафовать за то, что детей помогают воспитывать бабушки и дедушки, а после позорно отзывать своё же неадекватное письмо, к сожалению, ни о какой уверенности в завтрашнем дне не приходится говорить", — высказался журналист.
Более того, Пронько заявил, что такие ситуации происходили и ранее. Например, скандал с экс-главой Департамента молодёжной политики Правительства Свердловской области Ольги Глацких, заявившей детям, что "государство не просило" их рожать.
Ранее в Чувашии предложили штрафовать родителей, которые оставляют детей на бабушек и дедушек. Там заявили, что такие родители не исполняют обязанности по воспитанию. Жители региона отправили жалобу депутату Ирине Филатовой. В итоге из-за свалившегося на властей негодования они отменили штрафы.
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