Серия мощных ударов российских военных за последние дни превысила норму, однако ответных ударов не последовало. Всё это связано с тем, что новая цель США заключается в том, чтобы к выборам президента Украина прекратила своё существование как значимый политический фактор. Американцы уже получили всё возможное за счёт конфликта на Украине: "оторвали" Москву от Европы и завладели расположением Киева, а вместе с тем — выходом к европейской промышленности в США. Некая "помощь" России со стороны Штатов обусловлена лишь желанием спасти себя, считает политолог Сергей Латышев.

"Эти бандиты способны применить, если их прижмут к стенке, и биологическое оружие, и ядерное, если бы последнее у них было. Американцы уже добились многих своих целей на Украине, оторвав с её помощью Россию от Европы и положив ту в свой карман, создав нужные условия для бегства европейской промышленности в США", — отметил обозреватель "Царьграда".