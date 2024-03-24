Эксперт заявил о выгоде конфликта России и Украины для США
Эксперт Латышев: Вашингтон добился многих целей на Украине
Серия мощных ударов российских военных за последние дни превысила норму, однако ответных ударов не последовало. Всё это связано с тем, что новая цель США заключается в том, чтобы к выборам президента Украина прекратила своё существование как значимый политический фактор. Американцы уже получили всё возможное за счёт конфликта на Украине: "оторвали" Москву от Европы и завладели расположением Киева, а вместе с тем — выходом к европейской промышленности в США. Некая "помощь" России со стороны Штатов обусловлена лишь желанием спасти себя, считает политолог Сергей Латышев.
"Эти бандиты способны применить, если их прижмут к стенке, и биологическое оружие, и ядерное, если бы последнее у них было. Американцы уже добились многих своих целей на Украине, оторвав с её помощью Россию от Европы и положив ту в свой карман, создав нужные условия для бегства европейской промышленности в США", — отметил обозреватель "Царьграда".
Более того, Латышев заявил, что сохранить Украину как государство всё же выгодно, потому что только так Штаты смогут контролировать Россию и "вредить любыми способами". Американские власти хотят "заморозить" конфликт, не нанося ущерба энергетическим объектам или русскому приграничью, потому что понимают, что ответный удар будет хуже. Обозреватель также отметил, что в стратегический план США входит пассивное сопротивление Киева и принятие мирного плана Турции, "а России, как и Индии, — обеспечить надолго свой "Пакистан" да ещё и ослабить дополнительно необходимостью тащить на себе Киев". По мнению журналиста, таким методом американцы смогут сосредоточиться на своём конкуренте — Китае.
Напомним, ранее США потребовали от Украины прекратить атаковать энергетическую инфраструктуру РФ. Заявление американской стороны не осталось без внимания: его прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что Вашингтону следует призвать Киев отказаться от террористической активности.
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