Кто решил продублировать Хатынь: 5 страшных совпадений теракта в "Крокус сити холле" Почему расстрел и поджог людей в "Крокус сити холле" был спланирован организаторами теракта именно 22 марта, какие события повторила трагическая дата и почему сходство с бандеровской бойней в Белоруссии — не простое совпадение. 25 марта, 15:42 Кто решил продублировать в Москве Хатынь. Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав, Федосенко Наталия

Теракт в "Крокус сити холле" стал крупнейшим террористическим актом в истории России тоже: по жестокости и количеству жертв его превзошли лишь зверства в Беслане. Чудовищность происшествия не укладывается в голове: четверо малограмотных мерзавцев в считаные минуты убили 137 человек, ранили 182 человека, подожгли зрительный зал и уехали. На всё у них ушло всего 18 минут.

Власти США сразу же заявили, что вина полностью и целиком лежит на ИГИЛ*, на его афганском подразделении "Вилаят Хорасан". Им было бы очень удобно, если бы исполнители не попались в руки российских силовиков при попытке добраться до украинцев — заказчиков теракта, а из гущи событий не торчали бы длинные уши главных бенефициаров теракта — англосаксов. Ведь именно они, подобно нацистам, очень любят приурочивать подобные акции устрашения к датам — ведь 81 год назад 22 марта в нашей стране уже случалась подобная трагедия — вместе со всеми жителями была сожжена белорусская деревня Хатынь.

Какие трагические события повторились 22 марта 2024 года. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Из 124 палачей — солдат и офицеров батальона СС "Дирлевангер" и 118-го шуцманшафт-батальона — было всего два немца, 16 человек имели русские фамилии, а остальные были украинскими националистами. Такие фамилии, как Пыпа, Строкач, Лютык, Солоп или Топчий, говорили сами за себя.

Совпадения дат

Первое, что бросается в глаза, если говорить о сходстве двух трагедий, — это, конечно, дата. Обе произошли 22 марта. Только Хатынь случилась 81 год назад и вряд ли была спланирована заранее. Дело было так: в ночь на 22 марта 1943 года в Хатыни заночевал партизанский отряд Василия Воронянского; утром он ушёл в сторону посёлка Плесковичи. По дороге партизаны наткнулись на подразделение немцев и обстреляли его, уничтожив несколько офицеров. В ответ немцы выслали карателей.

Безрезультатно прочесав лес, палачи окружили Хатынь, затем согнали жителей в сарай, заложили двери засовами, обложили соломой и подожгли. Выбегавших из огня расстреливал из пулемёта идейный палач, украинский националист Григорий Васюра. Из тех, кто был в сарае, выжили две девушки и двое детей — это Витя Желобкович семи лет и Антон Барановский двенадцати лет. Витю от пуль и огня защитила мать, закрыв его телом, а раненого Антона приняли за мёртвого и не стали добивать. Обгоревшие девушки Маша Федорович и Юля Климович сумели выбежать из сарая и чудом доползли до леса. Ещё трое детей сумели ускользнуть от полицаев раньше и убежали в лес.

Мемориальный комплекс "Хатынь". Фото © ТАСС / Федосенко Наталия

В сарае выжил и один взрослый — кузнец Иосиф Каминский. Он стал прообразом монумента в честь сгоревшей Хатыни: страшной ночью с 22 на 23 марта под обломками сгоревшего сарая он нашёл своего умирающего сына — раненный в живот мальчик обгорел и умер на руках у безутешного отца.

Поэтому дату организаторы теракта в "Крокусе" выбирали неслучайно. В Сети гуляет информация, что изначально они планировали совершить теракт 9 мая, но потом дату перенесли на 22 марта — годовщину Хатыни. Удивительно, но символизм даты уходит глубоко в века, ведь Русская православная церковь празднует в этот день память о сорока Севастийских мучениках.

Речь идёт о городе Севастии, в котором солдаты-христиане армянского гарнизона, вопреки приказу своего начальника, язычника Агриколая, отказались приносить жертву идолу. Они были загнаны в озеро и замёрзли насмерть. Представьте, но их жертва тоже оказалась связанной с огнём. После их смерти Агриколай приказал сжечь тела дотла, чтобы христиане не почитали их как святыню, а кости выбросить в реку. Позже останки святых были найдены христианскими священниками и погребены. В честь Сорока мучеников на Руси было принято печь особые булочки — "жаворонки": ведь именно птица всегда была символом души погибшего человека.

Мало кто знает, но на дату 22 марта приходится ещё одна трагедия, произошедшая на Дальнем Востоке в годы Гражданской войны и интервенции. Там в этот день японцами были убиты 257 жителей села Ивановка Амурской области. Изначально это село занимал отряд красных партизан, а когда они ушли, японцы расправились с мирными жителями. Среди убитых было девять женщин и четыре ребёнка. Интервентами было сожжено 67 домов.

Исполнители

Проекция "Летят журавли" на здании Crocus City Hall в память о жертвах теракта. Фото © Life.ru

И в той, и в другой трагедии палачами стали не наши главные враги, а нанятые ими каратели, связанные с украинскими националистами. Пусть не обманывает гражданство преступников — ниточки ведут к Бандере и его последователям. Ещё в 2019 году благодаря утечке из СБУ стало известно, что на Украине скрывались как минимум два "эмира" ИГИЛ* — это грузины Цезарь Тохосашвили и Тархан Батирашвили. Причём последнего в ЦРУ долгое время считали мёртвым. На Украине он годами продолжал вербовать сторонников.

О том, что бандеровцы используют боевиков ИГИЛ* на фронте, российские силовики знают. Например, под Бахмутом был убит Даниил Ляшук (Аль-Такбир) — сторонник самых радикальных джихадистских взглядов и один из самых жестоких бойцов батальона "Торнадо". То есть на Украине против России воюет крупная ячейка ИГИЛ*.

В 2020 году зампредседателя СБУ Виктор Ягун заявил, что на Украине с ИГИЛ* связаны сотни людей. Они не только живут в стране или воюют с Россией, на Украине у них свои "дома отдыха", куда они приезжают поправить здоровье.

В том, что эти группировки в конце концов будут использованы против России, уже тогда ни у кого не оставалось сомнений. Ещё в 2018 году в Смоленской области был задержан боевик ИГИЛ*, готовивший по заданию СБУ покушение на лидера ополчения ДНР.

Удивительное совпадение: один из идейных палачей Хатыни – Григорий Васюра тоже долгое время после войны скрывался на территории Украинской ССР. Вплоть до 1985 года он жил под Киевом в деревне Великая Дымерка. В 1985 году он настолько уверился в безнаказанности, что потребовал от властей орден Отечественной войны в честь 40-летия Победы. На том и погорел. Его судили и расстреляли в 1987 году. Ещё один палач — Василий Мелешко — жил неподалёку, в Ростовской области на хуторе Киров.

Методы

Украинцы приветствуют немцев на Западной Украине, 1941 год. Фото © Wikipedia

Мысль о связи с бандеровцами вызывают и методы террора: во-первых, поджог здания, в котором находились беспомощные жертвы. Во-вторых, расстрел тех, кто пытался убежать от огня. В-третьих, поистине дьявольская злоба в убийстве беззащитных женщин и детей.

Даже сбегая с места преступления на автомобиле "Рено", преступники намеренно сбили мальчика — восьмилетнего Илью: у него перелом бедра и черепно-мозговая травма. Он вместе с отцом и сестрой спасся из здания "Крокус сити холла", но попал под колёса террористов уже на стоянке.

Количество жертв

В трагедиях "Крокус сити" и Хатыни похожее количество жертв. В Хатыни были зверски убиты бандеровцами 149 человек. Среди них — 75 ребятишек. В "Крокус сити холле" пока числятся погибшими 144 человека. Ещё 89 находятся в больнице, некоторые в тяжёлом состоянии.

Наказание

Местные жители несут цветы и игрушки к зданию "Крокус сити холла" после теракта. Фото © Life.ru

Ну и наконец, сходство с Хатынью заканчивается тем, что все исполнители преступлений были установлены и найдены в прошлом, будут установлены и найдены заказчики сейчас — сомнений в этом нет. Наказания избежать не удастся никому — ни на этом свете, ни на том.

Вообще, враги России всегда были повёрнуты на оккультизме и на датах. Даже 22 июня 1941 года Гитлером было выбрано неслучайно — в этот день православные праздновали День всех святых, в земле Русской просиявших. Нацисты хотели посрамить Русскую церковь, а вышло наоборот. Украинцы стали продолжателями нацистских "изысков": бомбардировку мирных городов, деревень и теракты они приурочивают к православным праздникам. Например, на Пасху 2023 года они усиленно обстреливали Донецк и били по самым главным храмам города, где шла праздничная служба. На Рождество 2024 года они усиленно обстреливали все районы Донецка.

Теракт в "Крокус сити" по задумке кураторов должен был стать актом устрашения. Он должен был ослабить нас в первую очередь духовно. Но цели они не достигли. Россия, её силовые структуры и её народ продемонстрировали силу единения. Надо признать: к началу третьего года СВО наша страна мобилизовалась в полной мере. Так уже бывало раньше — в 1942 году. Теперь в сердце — только желание мести, в голове — трезвый расчёт, а в душе — желание победить врага и взаимовыручка.

* Террористическая организация, запрещённая в России.

Авторы Майя Новик