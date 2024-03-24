Ещё пять авиакомпаний предложили бесплатные билеты семьям пострадавших в теракте

Ещё пять российских авиакомпаний решили предоставить бесплатный перелёт родственникам погибших и пострадавших при теракте в "Крокус сити холле": "Уральские авиалинии", NordStar, Red Wings, Smartavia и "Северный ветер" (Nordwind).

Представители авиаперевозчиков выразили соболезнования семьям погибших и пожелали быстрее восстановиться пострадавшим. Они также сообщили, что для родственников будет бесплатным не только авиаперелёт, но и проезд на поездах и экспресс-автобусах из аэропортов. Номера для связи всех откликнувшихся на трагедию авиаперевозчиков: