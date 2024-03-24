Ещё пять авиакомпаний предложили бесплатные билеты семьям пострадавших в теракте
Ещё пять российских авиакомпаний решили предоставить бесплатный перелёт родственникам погибших и пострадавших при теракте в "Крокус сити холле": "Уральские авиалинии", NordStar, Red Wings, Smartavia и "Северный ветер" (Nordwind).
Представители авиаперевозчиков выразили соболезнования семьям погибших и пожелали быстрее восстановиться пострадавшим. Они также сообщили, что для родственников будет бесплатным не только авиаперелёт, но и проезд на поездах и экспресс-автобусах из аэропортов. Номера для связи всех откликнувшихся на трагедию авиаперевозчиков:
"Уральские авиалинии" — 8 (800) 700-91-60
NordStar — 8 (800) 700-80-07
Red Wings — 8 (495) 212-12-51
Smartavia — 8 (495) 970-00-55
"Северный ветер" (Nordwind) — 8 (495) 730-50-80.
Ранее сообщалось, что выделить бесплатные билеты пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле", а также их родным и близким решили авиакомпания S7 и "Аэрофлот". Уточнить список родственников, которые смогут воспользоваться предложением, можно на страницах авиакомпаний или по телефону.
Telegram / Авиакомпания "Уральские авиалинии"