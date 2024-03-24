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24 марта, 03:46

Губернатор Гусев: В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

Воздушная тревога объявлена на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём телеграм-канале, обращаясь к местным жителям.

"Уважаемые воронежцы! На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", — говорится в сообщении.

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Вечером ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Как позже уточнили в Минобороны России, около 23 часов средства противовоздушной обороны уничтожили в регионе 19 снарядов РСЗО Vampire. По данным главы области Вячеслава Гладкова, есть пострадавшие.

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Shutterstock / FOTODOM

Николь Вербер
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