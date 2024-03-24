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24 марта, 09:35

Постоянные члены Совбеза ООН присоединились к всероссийскому трауру

Посольства КНР, США, Франции и Британии в Москве приспустили флаги в знак траура

Московские посольства четырёх постоянных членов Совета Безопасности ООН — Китая, Франции, Соединённых Штатов и Великобритании — приспустили флаги в знак солидарности с российским общенациональным трауром по погибшим в террористической атаке на концертный комплекс Crocus City Hall в Красногорске.

Дипмиссии всех стран – участниц Совбеза ООН присоединились к трауру, приспустив флаги. Всего в Совете на постоянной основе состоят пять стран: Российская Федерация, Китайская Народная Республика, США, Франция и Великобритания. Кроме того, на всех российских флагах в столице появились чёрные траурные ленты, а на билбордах и дисплеях в общественных местах — изображение горящей на тёмном фоне свечи с надписью "Скорбим 22.03.2024".

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Напомним, что вчера во время телеобращения к россиянам президент РФ Владимир Путин объявил воскресенье, 24 марта, днём общенационального траура по погибшим в "Крокусе". Российский лидер выразил свои соболезнования родным и близким жертв трагедии. Две страны также объявили 24 марта днём траура по убитым в "Крокусе" братьям-россиянам.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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