Постоянные члены Совбеза ООН присоединились к всероссийскому трауру

Московские посольства четырёх постоянных членов Совета Безопасности ООН — Китая, Франции, Соединённых Штатов и Великобритании — приспустили флаги в знак солидарности с российским общенациональным трауром по погибшим в террористической атаке на концертный комплекс Crocus City Hall в Красногорске.

Дипмиссии всех стран – участниц Совбеза ООН присоединились к трауру, приспустив флаги. Всего в Совете на постоянной основе состоят пять стран: Российская Федерация, Китайская Народная Республика, США, Франция и Великобритания. Кроме того, на всех российских флагах в столице появились чёрные траурные ленты, а на билбордах и дисплеях в общественных местах — изображение горящей на тёмном фоне свечи с надписью "Скорбим 22.03.2024".