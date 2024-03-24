Алонсо получил штраф за аварию Расселла и опустился на две строчки
Пилот "Астон Мартин" Алонсо получил 20-секундный штраф из-за аварии Расселла
Фернандо Алонсо. Фото © EPA / ТАСС / Ali Haider
Испанский пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо на Гран-при Австралии "Формулы-1" попал в аварию с британским гонщиком "Мерседеса" Джорджем Расселлом, из-за чего был оштрафован на 20 секунд. Об этом сообщает Международная автомобильная федерация (FIA).
Последний круг гонки в Мельбурне оказался решающим для Расселла, потому что ему не удалось справиться с управлением на связке шестого и седьмого поворотов, после чего он врезался в отбойник. Стюарды пришли к выводу, что Алонсо начал тормозить за сто метров до обычной точки, после чего британец и попал в аварию. Пилот "Астон Мартин" объяснил, что хотел подойти к шестому повороту иначе, но ошибся в расчётах. В итоге манёвр испанца признали потенциально опасным. Помимо 20 секунд Алонсо получил три штрафных очка, из-за чего опустился с восьмой строчки на шестую.
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