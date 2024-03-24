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24 марта, 20:31

Овечкин оформил дубль в игре против "Виннипега" и сократил отставание от Гретцки

Хоккейный матч между "Вашингтон Кэпиталз" и "Виннипег Джетс" в рамках чемпионата НХЛ завершился уверенной победой столичной команды со счётом 3:0. Дубль в ходе встречи оформил капитан кэпсов Александр Овечкин.

На протяжении первых двух периодов ни одной команде не удалось показать преимущество. Счёт игроки открыли лишь на 42-й минуте: автором гола стал защитник "Вашингтона" Джон Карлсон. Спустя две минуты Овечкин удвоил разрыв благодаря пасу Коннора Макмайкла, а незадолго до конца встречи повторил успешную атаку, поставив крест на шансах "Виннипега".

Овечкин оформил дубль в игре против "Виннипега". Видео © X / Washington Capitals

Теперь на счету форварда 848 голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. До абсолютного рекорда, который принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, россиянину осталось всего 46 шайб.

Овечкин повторил рекорд "стариков" в НХЛ
Овечкин повторил рекорд "стариков" в НХЛ

Овечкин забрасывает на протяжении пяти игр подряд. В прошлом матче с "Калгари Флэймз" спортсмен также отметился двумя шайбами, которые принесли кэпсам победу.

Обложка ©

X / Washington Capitals

Илья Пушкарев
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