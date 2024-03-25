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25 марта, 00:21

Захарова назвала сегодняшних американцев самой напуганной нацией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Maria Zakharova

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Maria Zakharova

Американцы сегодня боятся говорить о важных для них вещах и являются самой напуганной нацией, хотя и ищут свободы как граждане и как личности. Об этом в интервью журналисту Джексону Хинклу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она провела параллель с советским периодом, когда люди не обсуждали политику и не шутили о ней. По мнению Захаровой, в США сейчас аналогичная ситуация.

"Сегодняшние американцы не обсуждают вслух вещи, которые важны, предпочитают не иметь дела, например, с иностранцами, чтобы не попасть в поле зрения "мистера Смита" — не знаю, как вы это называете, спецслужб", — объяснила дипломат.

Захарова отнесла к уликам слова США о непричастности Киева к теракту в "Крокусе"
Захарова отнесла к уликам слова США о непричастности Киева к теракту в "Крокусе"

Ранее Life.ru писал, что Захарова осудила реакцию офиса генсека ООН на теракт в "Крокус сити холле". Там заявили, что "опечалены ситуацией вокруг стрельбы" в Подмосковье. По мнению официального представителя МИД РФ, кадры чудовищного кровавого теракта вызывают не "печаль", а ужас, шок, оторопь, безоговорочное осуждение, праведный гнев и сострадание жертвам.

Лариса Сафронова
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