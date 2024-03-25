Захарова назвала сегодняшних американцев самой напуганной нацией

Американцы сегодня боятся говорить о важных для них вещах и являются самой напуганной нацией, хотя и ищут свободы как граждане и как личности. Об этом в интервью журналисту Джексону Хинклу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она провела параллель с советским периодом, когда люди не обсуждали политику и не шутили о ней. По мнению Захаровой, в США сейчас аналогичная ситуация.

"Сегодняшние американцы не обсуждают вслух вещи, которые важны, предпочитают не иметь дела, например, с иностранцами, чтобы не попасть в поле зрения "мистера Смита" — не знаю, как вы это называете, спецслужб", — объяснила дипломат.