Захарова назвала сегодняшних американцев самой напуганной нацией
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Maria Zakharova
Американцы сегодня боятся говорить о важных для них вещах и являются самой напуганной нацией, хотя и ищут свободы как граждане и как личности. Об этом в интервью журналисту Джексону Хинклу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она провела параллель с советским периодом, когда люди не обсуждали политику и не шутили о ней. По мнению Захаровой, в США сейчас аналогичная ситуация.
"Сегодняшние американцы не обсуждают вслух вещи, которые важны, предпочитают не иметь дела, например, с иностранцами, чтобы не попасть в поле зрения "мистера Смита" — не знаю, как вы это называете, спецслужб", — объяснила дипломат.
Ранее Life.ru писал, что Захарова осудила реакцию офиса генсека ООН на теракт в "Крокус сити холле". Там заявили, что "опечалены ситуацией вокруг стрельбы" в Подмосковье. По мнению официального представителя МИД РФ, кадры чудовищного кровавого теракта вызывают не "печаль", а ужас, шок, оторопь, безоговорочное осуждение, праведный гнев и сострадание жертвам.