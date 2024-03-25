"Минусов больше, чем плюсов": Постпред при ВТО назвал последствия выхода России из организации

России совершенно невыгоден выход из состава Всемирной торговой организации, так как этот шаг не только усложнит стране доступ на рынки многих партнёров, но и негативно скажется на развитии отечественного экспорта. Последствия разрыва отношений с ВТО перечислил новый постпред РФ при объединении Николай Платонов.

Сейчас унифицированные правила организации регулируют практически всю внешнюю торговлю нашей державы, напомнил дипломат. Попытка сэкономить на взносах разрушит существующие связи, а также сделает практически невозможной обратное присоединение к ВТО в будущем на прежних условиях.

"Минусов от этого шага было бы значительно больше, чем плюсов. Оставаясь в ВТО, Россия может доводить свою точку зрения до других участников и способствовать принятию тех решений, которые отвечают нашим интересам", — добавил Платонов в беседе с РИА "Новости".