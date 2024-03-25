Дима Билан признался у "Крокуса", что испытывает "сумасшедшую боль"

Певец Дима Билан почтил память погибших и посочувствовал пострадавшим после теракта в "Крокус сити холле", который был совершён 22 марта. Артист посетил стихийный мемориал на месте трагедии и признался, что даже представить себе не может, сколько боли пришлось пережить посетителям "Крокуса", их родным и близким.

Дима Билан посетил стихийный мемориал возле "Крокус сити холла". Видео © Life.ru

"Стою я здесь и вообще даже представить не могу, сколько всего здесь произошло. У меня просто боль. Сумасшедшая", — произнёс Билан.