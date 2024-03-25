Кремль не комментирует версию о причастности ИГИЛ* к теракту в "Крокус сити холле"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать версии о причастности ИГИЛ* к теракту в подмосковном "Крокус сити холле". Речь об этом зашла в ходе его общения с журналистами в понедельник, 25 марта. Представитель Кремля призвал ориентироваться на данные следствия и правоохранителей по теме этой чудовищной трагедии.

"Вы задаёте вопрос, связанный с ходом следствия. Мы это никак не комментируем, не имеем на это права. Здесь, конечно, призываем вас ориентироваться на информацию, которая исходит от наших правоохранительных органов", — указал Песков.

Напомним, 22 марта произошёл теракт в подмосковном "Крокусе". По последним данным, жертвами стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, списки опубликованы здесь. На версии о причастности ИГИЛ* к массовому убийству настаивает Запад, но эти данные не находят подтверждения.