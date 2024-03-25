В Кремле рассказали, как изменился рабочий график Путина из-за теракта в "Крокусе"

Президент Владимир Путин пока не планирует посещение места трагедии в "Крокус сити холле", где 22 марта произошёл теракт. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, график президента, в том числе его региональных и зарубежных поездок, существенно не изменился, но Путин, безусловно, уделяет этому ЧП особое внимание.