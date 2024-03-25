В Кремле рассказали, как изменился рабочий график Путина из-за теракта в "Крокусе"
Песков сообщил, что Путин пока не планирует посещение места трагедии в "Крокусе"
Президент Владимир Путин пока не планирует посещение места трагедии в "Крокус сити холле", где 22 марта произошёл теракт. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, график президента, в том числе его региональных и зарубежных поездок, существенно не изменился, но Путин, безусловно, уделяет этому ЧП особое внимание.
"Глава государства продолжает работать по своему графику. Но, разумеется, сейчас главными являются вопросы, связанные с различными аспектами последствий теракта", — уточнил он в беседе с журналистами в понедельник, 25 марта.
Напомним, что накануне, в день национального траура по жертвам теракта в "Крокус сити холле", Путин поставил свечу за упокой в церкви на территории государственной резиденции Ново-Огарёво. По последним данным, жертвами стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, списки опубликованы здесь.
Kremlin.ru