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25 марта, 11:27
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В Финляндии выразили беспокойство из-за ситуации на границе с Россией

Yle: Отток жителей обостряет ситуацию на границе Финляндии и России

В Финляндии обеспокоены опустением населённых пунктов у границы с Россией. По информации издания Yle, раньше местные жители контролировали ситуацию с незаконным пересечением рубежей, но из-за оттока граждан риски возрастают, поскольку только пограничниками вопрос не решить.

"Если деревня Нуйямаа опустеет, то это будет посланием за границу, что тут тихо и сюда легко добраться", — рассказал опрошенный журналистами местный житель.

По словам авторов материала, проживающие у границы местные помогали пограничникам отслеживать незаконное пересечение, однако из-за оттока людей из этих мест ситуация обострилась. Заместитель командующего погранслужбой Восточной Финляндии подчеркнул, что заборы и камеры слежения не смогут полностью заменить помощь финнов.

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Напомним, в ноябре 2023 года власти Финляндии закрыли все КПП на границе с Россией, объяснив это решение наплывом беженцев из третьих стран. Это ограничение сохранится минимум до 14 апреля. В настоящее время разрешены только грузоперевозки по железной дороге через пункт пропуска Вайниккала.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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