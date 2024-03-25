В Финляндии выразили беспокойство из-за ситуации на границе с Россией

В Финляндии обеспокоены опустением населённых пунктов у границы с Россией. По информации издания Yle, раньше местные жители контролировали ситуацию с незаконным пересечением рубежей, но из-за оттока граждан риски возрастают, поскольку только пограничниками вопрос не решить.

"Если деревня Нуйямаа опустеет, то это будет посланием за границу, что тут тихо и сюда легко добраться", — рассказал опрошенный журналистами местный житель.