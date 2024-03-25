Россия объявила США демарш из-за планов "захватить" 1 млн кв. км морского дна

Россия объявила демарш Соединённым Штатам в связи с незаконными попытками американской стороны в одностороннем порядке изменить внешние границы континентального шельфа в семи регионах Мирового океана. Такое заявление сделал постпред России при Международном органе по морскому дну (МОМД) Сергей Петрович во время 29-й сессии организации в ямайском Кингстоне, его выступление опубликовал МИД РФ.

"В ходе сессии российская делегация заявила о непризнании объявленных США в декабре 2023 года в одностороннем порядке внешних границ континентального шельфа за пределами 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, в семи районах Мирового океана. Ранее американской стороне был направлен соответствующий демарш по двусторонней линии", — говорится в публикации дипломатического ведомства.