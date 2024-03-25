Россия объявила США демарш из-за планов "захватить" 1 млн кв. км морского дна
МИД РФ выразил демарш США за незаконное изменение границ континентального шельфа
Россия объявила демарш Соединённым Штатам в связи с незаконными попытками американской стороны в одностороннем порядке изменить внешние границы континентального шельфа в семи регионах Мирового океана. Такое заявление сделал постпред России при Международном органе по морскому дну (МОМД) Сергей Петрович во время 29-й сессии организации в ямайском Кингстоне, его выступление опубликовал МИД РФ.
"В ходе сессии российская делегация заявила о непризнании объявленных США в декабре 2023 года в одностороннем порядке внешних границ континентального шельфа за пределами 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, в семи районах Мирового океана. Ранее американской стороне был направлен соответствующий демарш по двусторонней линии", — говорится в публикации дипломатического ведомства.
В министерстве добавили, что 19 декабря 2023 года Штаты, без необходимого запроса в соответствующий орган, перенесли внешние границы своего континентального шельфа за 200 морских миль (370,4 километра. — Прим. Life.ru) от предыдущих обозначений. Таким образом, общая площадь морского дна, которую захотели присвоить США, составляет около 1 миллиона квадратных километров. В МИД подчеркнули, что подобные действия, совершённые в одностороннем порядке, нарушают Конвенцию ООН по морскому праву от 1982 года, ставя под угрозу как сам договор, так и район международного морского дна, объявленный общечеловеческим наследием.
Ранее Life.ru сообщал о том, как в конце прошлого года США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике. Россия тоже претендует на расширение в данном шельфе, однако Москва уже на протяжении многих лет не может добиться рассмотрения заявления в ООН. Аналогичная ситуация и с Данией, и с Канадой. При этом в Госдепартаменте заявили, что США определили пределы своего расширенного континентального шельфа так, что никаких территориальных претензий у России возникнуть не должно. А в Совфеде признали за мировым сообществом право не признавать новые границы США на континентальном шельфе.
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