ЦБ призвал банки списать кредиты 137 жертв теракта в "Крокусе"
Центральный банк России призвал все кредитные организации списать кредиты погибших при теракте в подмосковном "Крокус сити холле", а также помочь всем пострадавшим в этой трагедии. Об этом говорится на официальном сайте регулятора.
"Банк России рекомендует кредиторам списать долги заёмщиков, погибших при теракте в "Крокус сити холле". Такое письмо регулятор направил банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, ломбардам", — сообщили в ведомстве.
Напомним, что вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") в Красногорске перед концертом группы "Пикник" произошёл теракт. Несколько вооружённых боевиков ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, затем подожгли зал. После нападения задержали 11 человек, включая четырёх стрелков. По официальным данным, погибло 137 человек.
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