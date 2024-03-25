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25 марта, 12:06

ЦБ призвал банки списать кредиты 137 жертв теракта в "Крокусе"

Центральный банк России призвал все кредитные организации списать кредиты погибших при теракте в подмосковном "Крокус сити холле", а также помочь всем пострадавшим в этой трагедии. Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

"Банк России рекомендует кредиторам списать долги заёмщиков, погибших при теракте в "Крокус сити холле". Такое письмо регулятор направил банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, ломбардам", — сообщили в ведомстве.

Первые выплаты получили пострадавшие при теракте в "Крокусе" из девяти регионов
Первые выплаты получили пострадавшие при теракте в "Крокусе" из девяти регионов

Напомним, что вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") в Красногорске перед концертом группы "Пикник" произошёл теракт. Несколько вооружённых боевиков ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, затем подожгли зал. После нападения задержали 11 человек, включая четырёх стрелков. По официальным данным, погибло 137 человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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