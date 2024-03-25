Первая бригада скорой прибыла к "Крокусу" спустя 4 минуты после стрельбы
Бригады скорой у "Крокуса". Фото © Министерство здравоохранения Московской области
Первая машина бригады скорой медицинской помощи прибыла к "Крокус сити холлу" через четыре минуты после поступления вызова, когда ещё были слышны звуки выстрелов. Об этом рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
"Уже через четыре минуты после поступления вызова на пульт диспетчера первая бригада скорой помощи прибыла на место происшествия. Всего в оказании медпомощи пострадавшим в "Крокусе" были задействованы 54 бригады Московской областной станции скорой помощи, а также 15 бригад Территориального центра медицины катастроф. Кроме того, оперативно было налажено взаимодействие с экстренными службами Москвы", — сказал Сапанюк.
По словам министра, медучреждения региона располагали необходимыми ресурсами, чтобы принять всех пострадавших в результате теракта и обеспечить оказание неотложной медицинской помощи.
Напомним, по последним данным, жертвами бесчеловечной террористической атаки 22 марта в "Крокус сити холле" стало 137 человек. 24 марта в России был объявлен днём общенационального траур, в этот день на здании концертного зала появилась проекция "Журавли" под одноимённую песню знаменитого советского певца Муслима Магомаева — в память о жизнях, унесённых зверским терактом. В этот же вечер были арестованы все четыре террориста, хладнокровно расстреливавшие людей.