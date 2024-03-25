Первая бригада скорой прибыла к "Крокусу" спустя 4 минуты после стрельбы

Первая машина бригады скорой медицинской помощи прибыла к "Крокус сити холлу" через четыре минуты после поступления вызова, когда ещё были слышны звуки выстрелов. Об этом рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

"Уже через четыре минуты после поступления вызова на пульт диспетчера первая бригада скорой помощи прибыла на место происшествия. Всего в оказании медпомощи пострадавшим в "Крокусе" были задействованы 54 бригады Московской областной станции скорой помощи, а также 15 бригад Территориального центра медицины катастроф. Кроме того, оперативно было налажено взаимодействие с экстренными службами Москвы", — сказал Сапанюк.