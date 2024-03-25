Опубликован список пострадавших в теракте, находящихся в московских больницах
Депздрав Москвы опубликовал актуальный список пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", которые госпитализированы в столичные больницы. Всего в перечне 76 человек.
Для родственников пострадавших также открыта горячая линия +7-499-251-45-03.
Напомним, по последним данным, жертвами теракта, произошедшего 22 марта в "Крокус сити холле", стали 137 человек. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур, в этот день на здании концертного зала появилась проекция "Журавли" под одноимённую песню Муслима Магомаева — в память о жизнях, унесённых зверским терактом. В этот же вечер были арестованы все четыре террориста, хладнокровно расстреливавшие людей.
Life.ru