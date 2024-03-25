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25 марта, 10:07

Опубликован список пострадавших в теракте, находящихся в московских больницах

Депздрав Москвы опубликовал актуальный список пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", которые госпитализированы в столичные больницы. Всего в перечне 76 человек.

Список пострадавших в теракте, находящихся в московских больницах. Фото © mosgorzdrav.ru

Список пострадавших в теракте, находящихся в московских больницах. Фото © mosgorzdrav.ru

Список пострадавших в теракте, находящихся в московских больницах. Фото © mosgorzdrav.ru

Список пострадавших в теракте, находящихся в московских больницах. Фото © mosgorzdrav.ru

Список пострадавших в теракте, находящихся в московских больницах. Фото © mosgorzdrav.ru

Список пострадавших в теракте, находящихся в московских больницах. Фото © mosgorzdrav.ru

Список пострадавших в теракте, находящихся в московских больницах. Фото © mosgorzdrav.ru

Список пострадавших в теракте, находящихся в московских больницах. Фото © mosgorzdrav.ru

Для родственников пострадавших также открыта горячая линия +7-499-251-45-03.

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Напомним, по последним данным, жертвами теракта, произошедшего 22 марта в "Крокус сити холле", стали 137 человек. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур, в этот день на здании концертного зала появилась проекция "Журавли" под одноимённую песню Муслима Магомаева — в память о жизнях, унесённых зверским терактом. В этот же вечер были арестованы все четыре террориста, хладнокровно расстреливавшие людей.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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