Дирижёр спас группу из 70 музыкантов во время стрельбы в "Крокус сити холле"

Главный дирижёр Государственной филармонии Санкт-Петербурга и оркестра "Таврический" Михаил Голиков первым услышал стрельбу во время теракта в "Крокус сити холле" и сразу же поспешил спасать коллег. Ему удалость вывести через служебный вход 70 музыкантов, тем самым сохранив их здоровье и жизнь.

"Самое главное, что всех я вывел и все живы-здоровы в моём оркестре. Это для меня самое ценное. Я вообще скорблю о жертвах", — приводит слова Голикова Mash.

Дирижёр рассказал, как спас группу музыкантов во время стрельбы в "Крокус сити холле". Видео © Mash

Благодаря оперативности и смелости дирижёра одна из участниц оркестра — скрипачка Мария Сажина — смогла выбраться из здания вместе со своим мужем. Более того, ей удалось спасти и свои инструменты, в отличие от коллег, которые в панике забыли о них, что вполне естественно. Скрипачка с отчаянием вспоминает день трагедии и рассказывает, что происходящее на тот момент казалось для неё шуткой.