Дирижёр спас группу из 70 музыкантов во время стрельбы в "Крокус сити холле"
Дирижёр оркестра "Таврический" Михаил Голиков во время теракта спас 70 музыкантов
Дирижёр Михаил Голиков. Обложка © Сайт Симфонического оркестра Ленинградской области
Главный дирижёр Государственной филармонии Санкт-Петербурга и оркестра "Таврический" Михаил Голиков первым услышал стрельбу во время теракта в "Крокус сити холле" и сразу же поспешил спасать коллег. Ему удалость вывести через служебный вход 70 музыкантов, тем самым сохранив их здоровье и жизнь.
"Самое главное, что всех я вывел и все живы-здоровы в моём оркестре. Это для меня самое ценное. Я вообще скорблю о жертвах", — приводит слова Голикова Mash.
Дирижёр рассказал, как спас группу музыкантов во время стрельбы в "Крокус сити холле". Видео © Mash
Благодаря оперативности и смелости дирижёра одна из участниц оркестра — скрипачка Мария Сажина — смогла выбраться из здания вместе со своим мужем. Более того, ей удалось спасти и свои инструменты, в отличие от коллег, которые в панике забыли о них, что вполне естественно. Скрипачка с отчаянием вспоминает день трагедии и рассказывает, что происходящее на тот момент казалось для неё шуткой.
"Долго не могли понять вообще, что происходит. На самом деле нам казалось, что это розыгрыш или что это какие-то хулиганы и сейчас всех успокоят, мы вернёмся и будем продолжать дальше играть концерт", — поделилась скрипачка.
Ранее Life.ru писал о том, что на заседании Совбеза ООН почтили минутой молчания память жертв террористической атаки на "Крокус сити холл" в Подмосковье. В результате теракта погибло 137 человек, а пострадало 182. Ещё 12 тел могут находиться под завалами.