Ещё 12 тел погибших может находиться под завалами в "Крокусе"
Ещё 12 тел погибших при теракте в подмосковном "Крокус сити холле" могут находиться под завалами. Об этом сообщил источник SHOT. Сейчас продолжается разбор конструкций сгоревшего здания.
Ещё 12 тел погибших могут находиться под завалами в "Крокусе". Видео © SHOT
Поисковую операцию на территории разрушенного руками террористов "Крокус сити холла" продлили до 17:00 26 марта, спасательная уже завершена.
Напомним, 22 марта вооружённые боевики устроили стрельбу в подмосковном "Крокусе", а затем подожгли здание. По последним данным, жертвами стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, Life.ru публиковал списки. Всего было задержано 11 человек, четыре непосредственных исполнителя пытались сбежать на территорию Украины, их поймали в Брянской области. Все четверо арестованы до 22 мая.
МЧС России