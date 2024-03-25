Неизвестный герой на плечах вынес инвалида-колясочника из "Крокуса"
Денис — инвалид-колясочник, которому удалось выжить во время ужасающего теракта в подмосковном "Крокус сити холле". В тот вечер он посетил концерт рок-группы "Пикник" вместе со своей семьёй. Когда послышались первые выстрелы, смятение сменилось паникой и люди начали выбегать из зала, а молодой человек упал на пол. О том, как ему удалось спастись, он рассказал в интервью с "Москвой 24".
Инвалид-колясочник рассказал о герое, который вынес его из здания во время теракта в "Крокусе". Видео © Telegram / "Москва 24"
По словам парня, пожилой отец не смог в одиночку его поднять, но вдруг на помощь пришёл молодой человек по имени Муса, который взвалил на себя Дениса и понёс его прочь из зала.
"Он меня подцепил, даже не под руку, а как сосиску на плечо положил и побежал со мной. Единственное, о чём я думал в тот момент, — чтобы он не споткнулся, стрельба велась отовсюду. Казалось, что те, кто ведёт огонь, идут в нашу сторону, за нами. Если бы мы остановились, мы бы погибли. Как выяснилось позже, люди, которые задержались в месте выхода, были расстреляны", — поделился Денис подробностями того страшного вечера.
Они покинули здание и остановили первую попавшуюся машину такси. По словам молодого человека, Муса посадил их в машину, после чего вернулся обратно в зал. Денис считает, что герой пошёл опять в здание за своей женой. После этого террористы усилили огонь, начав беспорядочную стрельбу. Денис и его сестра верят, что Муса жив. Они продолжают пытаться его отыскать, чтобы отблагодарить за храбрый поступок.
Напомним, 22 марта группа вооружённых боевиков открыла огонь по посетителям красногорского "Крокуса", после чего подожгла зрительный зал. Согласно последним официальным сведениям, жертвами головорезов стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, Life.ru публиковал списки. Всего задержано 11 человек, причастных к теракту. Четверо преступников, которые вели огонь, пытались бежать к границе с Украиной, но их накрыли в Брянской области. Террористов поместили под арест до 22 мая. Среди них: 25-летний Шамсидин Фаридуни, 19-летний Мухаммадсобир Файзов, 30-летний Саидакрами Муродали Рачабализода, 32-летний Далерджон Мирзоев. Дмитрий Медведев заявил, что все причастные к террористическому акту должны умереть.
Telegram / Москва 24