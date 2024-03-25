Неизвестный герой на плечах вынес инвалида-колясочника из "Крокуса"

Денис — инвалид-колясочник, которому удалось выжить во время ужасающего теракта в подмосковном "Крокус сити холле". В тот вечер он посетил концерт рок-группы "Пикник" вместе со своей семьёй. Когда послышались первые выстрелы, смятение сменилось паникой и люди начали выбегать из зала, а молодой человек упал на пол. О том, как ему удалось спастись, он рассказал в интервью с "Москвой 24".

Инвалид-колясочник рассказал о герое, который вынес его из здания во время теракта в "Крокусе". Видео © Telegram / "Москва 24"

По словам парня, пожилой отец не смог в одиночку его поднять, но вдруг на помощь пришёл молодой человек по имени Муса, который взвалил на себя Дениса и понёс его прочь из зала.

"Он меня подцепил, даже не под руку, а как сосиску на плечо положил и побежал со мной. Единственное, о чём я думал в тот момент, — чтобы он не споткнулся, стрельба велась отовсюду. Казалось, что те, кто ведёт огонь, идут в нашу сторону, за нами. Если бы мы остановились, мы бы погибли. Как выяснилось позже, люди, которые задержались в месте выхода, были расстреляны", — поделился Денис подробностями того страшного вечера.