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25 марта, 14:53

На Совбезе ООН почтили память жертв теракта в "Крокусе" минутой молчания

Присутствующие на заседании Совбеза ООН почтили минутой молчания память жертв террористической атаки на "Крокус сити холл" в Подмосковье. Трагедия унесла жизни 137 человек, ещё 12 тел погибших могут находиться под завалами.

"От лица членов СБ ООН прошу всех присутствующих встать и почтить минутой молчания память погибших в теракте в Москве и выразить соболезнования правительству и народу РФ", сказал японский постпред организации Кадзуюки Ямадзаки.

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Ранее Life.ru писал о том, что 24 марта все московские посольства постоянных членов Совета Безопасности ООН, то есть Китая, Франции, США и Великобритании, приспустили флаги. Таким образом они выразили солидарность с всероссийским трауром 24 марта, который был объявлен президентом России Владимиром Путиным после атаки на "Крокус сити холл" в Красногорске.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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