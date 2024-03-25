"Наши сердца с вами": В МИД Китая по-русски обратились к россиянам после теракта
Помощница главы МИД КНР по-русски поддержала россиян после теракта в "Крокусе"
Помощница министра иностранных дел Китая, начальница департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин выразила соболезнования от китайского народа россиянам после теракта, произошедшего 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле". Пост она разместила в социальной сети X.
"Наши сердца вместе с российским народом!" — написала дипломат и прикрепила к посту фотографии людей, несущих цветы для возложения на мемориале в память о жертвах террористической атаки в "Крокусе".
Напомним, что вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") перед концертом группы "Пикник" произошёл теракт. Несколько вооружённых людей ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, а потом подожгли помещение. После нападения задержали 11 человек, включая четырёх стрелков — их поймали в Брянской области при попытке сбежать на Украину. Все четверо арестованы до 22 мая. Председатель КНР Си Цзиньпин был в числе лидеров, направивших соболезнования российскому народу и президенту Владимиру Путину.
Life.ru