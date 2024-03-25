"Наши сердца с вами": В МИД Китая по-русски обратились к россиянам после теракта

Помощница министра иностранных дел Китая, начальница департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин выразила соболезнования от китайского народа россиянам после теракта, произошедшего 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле". Пост она разместила в социальной сети X .

"Наши сердца вместе с российским народом!" — написала дипломат и прикрепила к посту фотографии людей, несущих цветы для возложения на мемориале в память о жертвах террористической атаки в "Крокусе".