Си Цзиньпин потрясён известиями о теракте в "Крокусе"
Последствия теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье. Фото © Life.ru
Председатель КНР Си Цзиньпин направил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с терактом в "Крокус сити холле", унёсшим жизнь не менее 60 человек.
"Я потрясён известием о серьёзном террористическом нападении на концертный зал в Подмосковье, которое повлекло за собой большие жертвы", — приводит его слова Центральное телевидение Китая.
Напомним, что вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошёл теракт перед концертом группы "Пикник". Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом подожгли помещение. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. В результате трагедии погибло не менее 60 человек. Список раненых опубликован на сайте Минздрава Подмосковья, на данный момент в нём более 140 имён. Соболезнования россиянам уже направили десятки мировых лидеров, а также международные организации.