Военкоры узнали о российском ударе по центрам принятия решений в Киеве
ВО: Российские войска нанесли удары по центрам принятия решений в Киеве
Киев. Обложка © Freepik.com / Teksomolik
Вооружённые силы России 25 марта нанесли несколько ракетных ударов по центрам принятия решений в Киеве. Об этом сообщил телеграм-канал "Военный обозреватель".
По его данным, поражён один из столичных объектов Службы безопасности Украины.
Напомним, сразу несколько сильных взрывов прогремели в Киеве в понедельник, 25 марта, около 11:30 мск. Как минимум один из них, со слов очевидцев, прогремел в районе аэропорта Жуляны, над ним был виден столб дыма. Позже военкоры сообщили, что российские военные уничтожили в Жулянах американские системы "Патриот" (Patriot).