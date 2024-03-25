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25 марта, 14:01
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Военкоры узнали о российском ударе по центрам принятия решений в Киеве

ВО: Российские войска нанесли удары по центрам принятия решений в Киеве

Киев. Обложка © Freepik.com / Teksomolik

Киев. Обложка © Freepik.com / Teksomolik

Вооружённые силы России 25 марта нанесли несколько ракетных ударов по центрам принятия решений в Киеве. Об этом сообщил телеграм-канал "Военный обозреватель".

По его данным, поражён один из столичных объектов Службы безопасности Украины.

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Напомним, сразу несколько сильных взрывов прогремели в Киеве в понедельник, 25 марта, около 11:30 мск. Как минимум один из них, со слов очевидцев, прогремел в районе аэропорта Жуляны, над ним был виден столб дыма. Позже военкоры сообщили, что российские военные уничтожили в Жулянах американские системы "Патриот" (Patriot).

Александра Вишнякова
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