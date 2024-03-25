Президент Чехии осудил теракт в "Крокусе" и призвал найти всех виновных

Президент Чехии Петр Павел осудил теракт, произошедший 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле". Террористическая атака отвратительна во всех проявлениях, однако важно, чтобы расследование не использовалось в политических целях, заявил он.

"Кто бы ни стоял за террористической атакой и каковы бы ни были её мотивы, терроризм отвратителен во всех проявлениях. Важно, чтобы расследование не было использовано в политических целях, чтобы были установлены те, кто виновен в нём, и их мотивы", — сказал президент Чехии, его цитирует портал blesk.cz.