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25 марта, 17:09

Президент Чехии осудил теракт в "Крокусе" и призвал найти всех виновных

Президент Чехии Петр Павел. Фото © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Президент Чехии Петр Павел. Фото © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Президент Чехии Петр Павел осудил теракт, произошедший 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле". Террористическая атака отвратительна во всех проявлениях, однако важно, чтобы расследование не использовалось в политических целях, заявил он.

"Кто бы ни стоял за террористической атакой и каковы бы ни были её мотивы, терроризм отвратителен во всех проявлениях. Важно, чтобы расследование не было использовано в политических целях, чтобы были установлены те, кто виновен в нём, и их мотивы", сказал президент Чехии, его цитирует портал blesk.cz.

На Совбезе ООН почтили память жертв теракта в "Крокусе" минутой молчания
На Совбезе ООН почтили память жертв теракта в "Крокусе" минутой молчания

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала, спикеры Сената и Палаты депутатов парламента республики Милош Выстрчил и Маркета Пекарова-Адамова осудили теракт в "Крокусе", в результате которого погибло 137 человек. Глава правительства и председатель нижней палаты парламента опубликовали посты в социальных сетях, что разделяют мнение, выраженное ранее МИД страны.

Каринэ Гевондян
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