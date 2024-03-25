Президент Чехии осудил теракт в "Крокусе" и призвал найти всех виновных
Президент Чехии Петр Павел. Фото © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK
Президент Чехии Петр Павел осудил теракт, произошедший 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле". Террористическая атака отвратительна во всех проявлениях, однако важно, чтобы расследование не использовалось в политических целях, заявил он.
"Кто бы ни стоял за террористической атакой и каковы бы ни были её мотивы, терроризм отвратителен во всех проявлениях. Важно, чтобы расследование не было использовано в политических целях, чтобы были установлены те, кто виновен в нём, и их мотивы", — сказал президент Чехии, его цитирует портал blesk.cz.
Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала, спикеры Сената и Палаты депутатов парламента республики Милош Выстрчил и Маркета Пекарова-Адамова осудили теракт в "Крокусе", в результате которого погибло 137 человек. Глава правительства и председатель нижней палаты парламента опубликовали посты в социальных сетях, что разделяют мнение, выраженное ранее МИД страны.