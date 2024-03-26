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25 марта, 22:35

Небензя напомнил постпреду США про Устав ООН после скандала с резолюцией по Газе

Постпред РФ в ООН Василий Небензя усомнился в компетентности американской коллеги Линды Томас-Гринфилд, после того как дипломат из США назвала резолюции Совбеза необязательными к исполнению. Российский представитель напомнил, что устав организации требует строгого соблюдения всех решений международного органа.

"Все резолюции Совета Безопасности полностью обязательны к исполнению, и я сожалею, что постпред Линда Томас-Гринфилд не читала Устава ООН", — заявил Небензя журналистам.

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Скандальное заявление постоянный представитель США сделала после принятия СБ ООН резолюции с требованием прекратить войну в Газе на время Рамадана. Впрочем, Израиль отказался следовать требованиям документа, продолжив наносить удары по палестинскому анклаву.

Обложка ©

UN Photo

Илья Пушкарев
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