Небензя напомнил постпреду США про Устав ООН после скандала с резолюцией по Газе

Постпред РФ в ООН Василий Небензя усомнился в компетентности американской коллеги Линды Томас-Гринфилд, после того как дипломат из США назвала резолюции Совбеза необязательными к исполнению. Российский представитель напомнил, что устав организации требует строгого соблюдения всех решений международного органа.