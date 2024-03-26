Небензя напомнил постпреду США про Устав ООН после скандала с резолюцией по Газе
Постпред РФ в ООН Василий Небензя усомнился в компетентности американской коллеги Линды Томас-Гринфилд, после того как дипломат из США назвала резолюции Совбеза необязательными к исполнению. Российский представитель напомнил, что устав организации требует строгого соблюдения всех решений международного органа.
"Все резолюции Совета Безопасности полностью обязательны к исполнению, и я сожалею, что постпред Линда Томас-Гринфилд не читала Устава ООН", — заявил Небензя журналистам.
Скандальное заявление постоянный представитель США сделала после принятия СБ ООН резолюции с требованием прекратить войну в Газе на время Рамадана. Впрочем, Израиль отказался следовать требованиям документа, продолжив наносить удары по палестинскому анклаву.