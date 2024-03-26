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25 марта, 22:29

Песков усомнился в способности внешних сил принести на Кавказ стабильность

Кавказ притягивает к себе внимание внерегиональных сил, которые не окажут положительного влияния на стабильность в регионе. Об этом в интервью aif.ru заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложный период в отношениях Москвы и Еревана.

Собеседник газеты напомнил, что Россия и Армения имеют тесные экономические и общественные связи, а потому являются братскими государствами. Если в соседней республике возобладает политическая воля, возникший кризис будет преодолён.

"Но Кавказский регион, к сожалению, приковывает к себе внимание различных внерегиональных сил. Мы убеждены, что участие этих сил должно быть сильно ограничено, ибо оно не способно принести туда стабильность и процветание", — считает Песков.

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Тем временем Армения ратифицировала соглашение о миссии Евросоюза на границе с Азербайджаном. Впрочем, Баку не давал своего согласия на размещение иностранцев, а потому эта мера вряд ли станет эффективной, заявлял Песков.

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Unsplash / Tomáš Malík

Илья Пушкарев
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