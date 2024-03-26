Песков усомнился в способности внешних сил принести на Кавказ стабильность

Кавказ притягивает к себе внимание внерегиональных сил, которые не окажут положительного влияния на стабильность в регионе. Об этом в интервью aif.ru заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложный период в отношениях Москвы и Еревана.

Собеседник газеты напомнил, что Россия и Армения имеют тесные экономические и общественные связи, а потому являются братскими государствами. Если в соседней республике возобладает политическая воля, возникший кризис будет преодолён.