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25 марта, 23:24

Названы самые опасные продукты с холестерином, вызывающие образование тромбов

РГ: Говяжий и свиной мозг, мясные деликатесы и субпродукты повышают холестерин

Без холестерина невозможны синтез и нормальная жизнедеятельность клеточных мембран, однако его избыток приводит к повреждению стенок сосудов и повышает риск развития атеросклероза, проблем с сердцем, тромбообразования.

"Полное отсутствие, как и переизбыток холестерина, приведёт к крайне неблагоприятным последствиям", — цитирует "Российская газета" специалистов портала здоровое-питание.рф.

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По мнению врачей, топ продуктов – лидеров по содержанию холестерина возглавляет говяжий мозг, в котором находится 3010 мг в сыром виде на 100 г продукта. В списке также свиной мозг, мясные деликатесы и субпродукты. При этом не следует злоупотреблять и сырами, сливочным маслом, маргарином и яичным желтком. Помимо того, не стоит увлекаться жареными блюдами с корочкой.

Что же касается жирной рыбы, в которой тоже содержится много холестерина, — она ценна полиненасыщенными жирами, поэтому входит в число обязательных продуктов питания. Само собой, в разумных количествах.

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Перечислены продукты, избавляющие организм от "плохого" холестерина

А ранее Life.ru писал, что повысить "хороший" холестерин и понизить "плохой" поможет обычная свёкла. Этот овощ — ценный источник витаминов А, В и С, фолиевой кислоты, железа, калия, магния, фосфора, йода и антиоксидантов (бетаина), а также клетчатки, белка и сахара.

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Freepik / Freepik.diller

Лариса Сафронова
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