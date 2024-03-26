Названы самые опасные продукты с холестерином, вызывающие образование тромбов

Без холестерина невозможны синтез и нормальная жизнедеятельность клеточных мембран, однако его избыток приводит к повреждению стенок сосудов и повышает риск развития атеросклероза, проблем с сердцем, тромбообразования.

"Полное отсутствие, как и переизбыток холестерина, приведёт к крайне неблагоприятным последствиям", — цитирует "Российская газета" специалистов портала здоровое-питание.рф.

По мнению врачей, топ продуктов – лидеров по содержанию холестерина возглавляет говяжий мозг, в котором находится 3010 мг в сыром виде на 100 г продукта. В списке также свиной мозг, мясные деликатесы и субпродукты. При этом не следует злоупотреблять и сырами, сливочным маслом, маргарином и яичным желтком. Помимо того, не стоит увлекаться жареными блюдами с корочкой.

Что же касается жирной рыбы, в которой тоже содержится много холестерина, — она ценна полиненасыщенными жирами, поэтому входит в число обязательных продуктов питания. Само собой, в разумных количествах.