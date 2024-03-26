"Не считают себя виноватыми": Западу напомнили о подлости исторического масштаба

Соединённым Штатам и их европейским союзникам совершенно не стыдно за страшные бомбардировки, которым была подвергнута Югославия в 1999 году, считает политолог и журналист Юрий Светов. Об этом говорит отношение Запада к своим преступлениям былых лет, уверен он.

Эксперт напомнил, что после распада СССР Вашингтон осознал себя новым гегемоном и решил продемонстрировать всем, кто стал хозяином мира. В качестве мишени подвернулись Балканы, куда США и сбросили тонны авиабомб. А помогала им Германия, обиженная на Сербию за сопротивление в годы Второй мировой войны, добавил политолог.

"Американским президентам хватает наглости приезжать в Хиросиму и Нагасаки в памятные даты этих бомбардировок. Но никто же из них не приносит извинений. А уж тут, в случае с Югославией, тем более не будут говорить. Они не признают себя виноватыми", — заявил Светов в эфире телеканала "Царьград".