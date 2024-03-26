"Мы расслабляться не должны": Лукашенко заявил об угрозе нападения НАТО на Белоруссию и Россию

Минск и Москва "не должны расслабляться" в связи с сосредоточением натовских войск возле белорусской границы. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.

"Мы расслабляться не должны. Если мы где-то успокоимся, они на нас нападут. Это абсолютно точно. Но мы-то туда не собираемся идти" — сказал белорусский лидер в ходе рабочего визита в Ошмянский район Гродненской области, где он присутствует на мероприятиях проверки боеготовности соединений и воинских частей.

В свою очередь командующий войсками Северо-западного оперативного командования Александр Науменко сообщил, что обстановка у границ Белоруссии со странами НАТО остаётся сложной. По его словам, это подтверждается активной стройкой военных сооружений на территориях стран – участниц альянса. Как уточнил Науменко, речь идёт о новых огневых позициях и противотанковых рвах.