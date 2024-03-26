"Мы расслабляться не должны": Лукашенко заявил об угрозе нападения НАТО на Белоруссию и Россию
Лукашенко: Минску и Москве нельзя расслабляться из-за возможности нападения НАТО
Минск и Москва "не должны расслабляться" в связи с сосредоточением натовских войск возле белорусской границы. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.
"Мы расслабляться не должны. Если мы где-то успокоимся, они на нас нападут. Это абсолютно точно. Но мы-то туда не собираемся идти" — сказал белорусский лидер в ходе рабочего визита в Ошмянский район Гродненской области, где он присутствует на мероприятиях проверки боеготовности соединений и воинских частей.
В свою очередь командующий войсками Северо-западного оперативного командования Александр Науменко сообщил, что обстановка у границ Белоруссии со странами НАТО остаётся сложной. По его словам, это подтверждается активной стройкой военных сооружений на территориях стран – участниц альянса. Как уточнил Науменко, речь идёт о новых огневых позициях и противотанковых рвах.
Ранее Life.ru писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон выразил готовность отправить сухопутные войска западных стран на Украину. Он заявил, что Запад сделает всё для того, чтобы Россия не победила в украинском конфликте. В Верховной раде поспешили добавить, что французские войска могут дислоцироваться на границе Украины с Белоруссией.
TACC / Донат Сорокин