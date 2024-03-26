"Глубже себя закапывают": В Госдуме поразились откровениям ЕС об истинной цели поддержки Украины

Евросоюз поддерживает Украину ради собственных интересов, и даже этого не скрывает, заявил ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Депутат Госдумы Александр Толмачёв в беседе с Life.ru поразился такой самостоятельности европейских политиков, напомнив также о возможной отправке западных военных, которую затеял президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Проблема в том, что при любом раскладе, как бы сильно европейцы не вовлекались в конфликт, главным пострадавшим окажется сама Европа, а не США. Но ЕС продолжает всё глубже себя закапывать. Понятно, почему это происходит: на фоне полной политической импотенции, которую демонстрирует Вашингтон на протяжении последних шести месяцев, бывшие вассалы США захотели забрать больше власти. Кот из дома — мыши в пляс", — подчеркнул Толмачёв.

Депутат отметил, что всё вернётся на круги своя, как только в США пройдут выборы, но только если от Вашингтона после них что-нибудь останется.

По словам парламентария, политики из США и Европы дают понять, что им не важны жизни людей в других странах, они для них ничего не стоят.

"Ничего личного, только бизнес. Вот какому людоедскому миропорядку мы противостоим", — заключил собеседник Life.ru.