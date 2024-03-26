Планировавшему поджог здания Минобороны россиянину добавили ещё одну статью

Жителю Ессентуков, который планировал поджог здания Минобороны, добавили ещё одну статью — о сотрудничестве с иностранным государством. Об этом сообщила журналистам во вторник, 26 марта, пресс-служба управления ФСБ по Ставропольскому краю.

Злоумышленника взяли под стражу ещё в феврале 2023 года. За несколько дней до этого он установил связь с членом организации "Легион "Свобода России"* — и по их заданию закупил компоненты для изготовления зажигательной смеси, чтобы затем поджечь административное здание силового ведомства. Задержание фигуранта пресекло эти планы. А в ходе расследования в деле появилась ещё одна статья.

"В отношении лица были возбуждены уголовные дела: в феврале 2023 года — по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение теракта), а в феврале 2024 года — ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)", — сообщили в региональном ФСБ.

Ранее Life.ru рассказывал, что россиянка подожгла релейный шкаф по указке украинских кураторов и перевела им более 300 тысяч рублей. Женщина была уверена, что её курируют сотрудники ФСБ России. А в Барнауле задержали мужчину, пытавшегося по заданию террористов поджечь один из объектов Минобороны. По указанию куратора мужчина 1979 года рождения сделал коктейли Молотова, после чего направился к военному объекту, где был задержан.