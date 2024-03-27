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27 марта, 04:04

В МИД РФ сочли позицию США по теракту в "Крокусе" ангажированной

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила о том, что Москва считает позицию Вашингтона по поводу расследования теракта, произошедшего вечером 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле", очевидно ангажированной. Как заявила дипломат в беседе с РИА "Новости", власти Соединённых Штатов пытаются "вывести Киев из-под удара".

"Они сами себя разоблачили. Они (США — Прим. Life.ru) же начали кричать, не призывая к расследованию, а начали выводить из-под удара Украину. Очевидна их ангажированность и вовлеченность в эту историю", — заявила Захарова, отметив, что при непричастности украинских властей к теракту первые заявления со стороны США должны были бы быть о необходимости расследования.

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Ранее Life.ru писал, что директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников рассказал, что полученная от задержанных по делу о теракте в "Крокус сити холле" информация подтверждает украинский след в данном деле. До этого он также заявлял, что кроме киевского режима за этой трагедией также могут стоять Соединённые Штаты и Великобритания.

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Life.ru

Алексей Соловьёв
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