В МИД РФ сочли позицию США по теракту в "Крокусе" ангажированной

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила о том, что Москва считает позицию Вашингтона по поводу расследования теракта, произошедшего вечером 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле", очевидно ангажированной. Как заявила дипломат в беседе с РИА "Новости", власти Соединённых Штатов пытаются "вывести Киев из-под удара".

"Они сами себя разоблачили. Они (США — Прим. Life.ru) же начали кричать, не призывая к расследованию, а начали выводить из-под удара Украину. Очевидна их ангажированность и вовлеченность в эту историю", — заявила Захарова, отметив, что при непричастности украинских властей к теракту первые заявления со стороны США должны были бы быть о необходимости расследования.