Кровотечения, поражение печени, криз: Химик объяснил, чем ни в коем случае нельзя запивать таблетки Учёный Дорохов: Молоко препятствует всасыванию антибиотиков 27 марта, 09:21 Для того чтобы лекарство подействовало правильно, важно не только соблюдать дозировку, но и правильно его запивать. Обложка © Freepik / jcomp

Таблетка — одна из самых распространённых лекарственных форм во всём мире. Практически в каждом доме найдётся хотя бы один блистер с болеутоляющим или витаминами. Однако для того, чтобы лекарство подействовало правильно, важно не только соблюдать дозировку, но и правильно его запивать. Как это сделать, Life.ru рассказал доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Андрей Дорохов.

Очевидно, что лучшее средство для этой цели — вода комнатной температуры, подчёркивает Дорохов. Использование других напитков может снизить или, наоборот, усилить действие лекарства, что негативно отразится на здоровье.

Так, чай и кофе содержат кофеин и танины. Многие действующие вещества, соединяясь с танинами, образуют нерастворимые соединения и не всасываются в кровь. То есть лекарство просто выйдет из организма, не принеся никакой пользы. Андрей Дорохов Доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА, кандидат химических наук

С осторожностью стоит относиться к сокам. Например, грейпфрутовый несовместим со многими лекарственными средствами. Он усиливает действие препаратов, в том числе — их побочные эффекты. Ананасовый и виноградный соки нельзя употреблять вместе с психостимуляторами, это может вызвать гипертонический криз. Содержащаяся в томатном соке фолиевая кислота снижает антибактериальный эффект сульфаниламидов, предупредил учёный.

Любые газированные напитки, в том числе вода, раздражают слизистую желудка. Кроме того, содержащиеся в газировках ионы кальция и железа могут образовывать с лекарственными веществами нерастворимые соединения, то есть снижать их эффективность.

Травяные настои и чаи — тоже не лучший выбор для запивания таблеток. Например, зверобой и эхинацея повышают активность ферментов печени, из-за чего лекарства метаболизируются быстрее. Из-за этого приём препаратов может оказаться недостаточно эффективным.

Молоко же препятствует всасыванию различных антибиотиков, нестероидных противовоспалительных препаратов, омепразола, препаратов для щитовидной железы, предупредил Дорохов.

И, конечно, запивать таблетки алкоголем не стоит в любом случае. Лекарства и алкоголь расщепляются ферментами печени: одновременный приём может привести к тому, что лекарство останется в организме дольше, чем нужно. Если запить алкоголем разжижающие кровь препараты, то может увеличиться риск внутреннего кровотечения.

Некоторые препараты (например, парацетамол или фуразолидон) несовместимы с алкоголем, и их совместный приём может привести к поражению печени.

А ранее Life.ru рассказывал, что если выпить некрепкий чай или кофе до еды, то после трапезы можно спокойно принимать витамины. Но если крепким чаем или кофе запить БАДы, то это уже критично.

Авторы Андрей Горяничев