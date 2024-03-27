Легендарную дверь из "Титаника" продали на аукционе за баснословную сумму

Деревянную дверь, на которой спаслась героиня фильма "Титаник" Джеймса Кэмерона Роза Дьюитт, продали на аукционе Heritage Auctions за 718 750 долларов (около 66,5 миллиона рублей). Об этом пишет газета The Guardian.

"С момента выхода "Титаника" в 1997 году не утихают споры о том, мог ли кусок дерева, удерживающий Розу (актриса Кейт Уинслет) в ледяных водах, в действительности вместить и её возлюбленного Джека (актёр Леонардо Ди Каприо)", — пишет издание.

Уточняется, что теперь один "счастливчик-теоретик может проверить свою гипотезу", так как этот легендарный кусок дерева был продан на аукционе за 718 750 долларов. Кроме того, с молотка ушли платье Уинслет из финала кинокартины, покупатель отдал за него 125 тысяч долларов (11,5 миллиона рублей).