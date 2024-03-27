Женщинам объяснили, почему противозачаточные ни в коем случае нельзя пить без назначения врача

Гормональная контрацепция набирает популярность в России, однако приём таких препаратов без назначения врача грозит серьёзными проблемами со здоровьем, вплоть до появления тромбов. Об этом предупредила врач-гинеколог Леонтина Стоянович.

"КОК (комбинированные оральные контрацептивы. — Прим. Life.ru) нельзя назначать себе самостоятельно, в том числе по рекомендации друзей и знакомых. Такие препараты являются лекарственными и, как любое лекарство, имеют ряд противопоказаний, которые может определить лишь врач... Самостоятельное назначение <...> чревато побочными эффектами и осложнениями, некоторые из которых серьёзные — например, тромбозы, тромбоэмболии и другие коагулопатические осложнения", — предупредила специалист в беседе с Тульской службой новостей.

Так, точные рекомендации даст врач-гинеколог, который проведёт комплексное обследование и, если понадобится, выполнит ультразвуковые исследования органов малого таза, а также направит пациента на, к примеру, биохимический анализ крови. Кроме того, в гинекологии КОК нередко назначаются с учётом анамнеза и сопутствующих жалоб женщины, в том числе стабильности, обильности и болезненности месячных, а также проблем с кожей.

Дело в том, что некоторые контрацептивы могут влиять на это и они отличаются от других КОК действующими веществами. А ещё в первые месяцы приёма возможны побочные эффекты, и их опасность определить сможет только врач, и лишь на дополнительной консультации. Собеседница издания пояснила, что такие явления могут быть как нормальными и временными, так и, наоборот, опасными и требующими срочной отмены препарата.