Названо имя молодого артиста, который мог записать песню с Пугачёвой к её 75-летию

Певица Алла Пугачёва могла записать песню с рэп-исполнителем Алишером Моргенштерном*. Таким мнением поделился известный продюсер Павел Рудченко.

"Сложно гадать, как говорится, на кофейной гуще, с кем она спела. Если из молодых, которые имеют статус иноагента, то тот же Моргенштерн*, например", — сказал он в беседе с порталом "Страсти".

Рудченко также отметил, что Пугачёва своими скандальными возгласами из-за границы показала истинное отношение как к нашей стране, так и к народу РФ. Такие артисты, как она, всю жизнь пытаются заработать на людях, добавил продюсер.

До этого стало известно, что Примадонна может выпустить дуэт с молодым артистом к своему 75-летнему юбилею. День рождения певица отпразднует 15 апреля. Как утверждают инсайдеры, это будет грустная композиция о разлуке.

А ранее сегодня глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что началась процедура признания Пугачёвой иноагентом. Поводом для обращения общественника в Генпрокуратуру стало видео 74-летней артистки, в котором она, отвечая на критику певца Стаса Михайлова, заявила, что "нормальные люди" возвращаться в Россию не будут, а затем обматерила коллегу по цеху.